İstanbul'da uydu görüntüleriyle tespit edilen devlet ormanlarına yapılan kaçak yapılar yıkılmaya...
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İstanbul'da uydu görüntüleriyle tespit edilen devlet ormanlarına yapılan kaçak yapılar yıkılmaya başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:44 Kaynak: İHA
İstanbul'da uydu görüntüleriyle tespit edilen devlet ormanlarına yapılan kaçak yapılar yıkılmaya başlandı. Ümraniye Hekimbaşı'nda orman arazisine yapılan kaçak yapıların yıkım işlemi başladı. - İSTANBUL
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