İstanbul'da Uygunsuz Hareketler Yapan 2 Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Uygunsuz Hareketler Yapan 2 Kadın Gözaltına Alındı

20.07.2023 03:41

İstanbul'da Sahil Yolu Tuzla istikametinde seyir halindeki araçta uygunsuz hareketler yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kadın, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Aracın sürücüsü ise serbest bırakıldıktan sonra ceza işlemi uygulanarak aracı bağlandı.

İstanbul'da 17 Temmuz günü Sahil Yolu Tuzla istikametinde seyir halindeki araçta uygunsuz hareketler yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kadın, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde 17 Temmuz günü seyir halindeki araçta uygunsuz görüntüleri kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan N.N.Ö. (19) ve G.P. (18) ile aracın sürücüsü M.E.C. (23), Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı.

Haklarında "hayasızca hareket etmekten ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" adli işlem başlatılan sürücü M.E.C. serbest bırakılırken, N.N.Ö. ve G.P. adli makamlara sevk edildi ve adli kontrol hükümleri uygulandı.

M.E.C. idaresindeki araç da ceza işlemi uygulanarak bağlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da Uygunsuz Hareketler Yapan 2 Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika
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