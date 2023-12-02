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İstanbul'da uygunsuz video paylaşan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da uygunsuz video paylaşan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada uygunsuz video paylaşan bir yabancı uyruklu şüphelinin kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek gözaltına aldı. Şüpheli, adliyeye sevk edilecek.

İstanbul\'da uygunsuz video paylaşan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı
02.12.2023 - 19:57,
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İstanbul'da sosyal medyada uygunsuz video paylaşan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Kasım'da yabancı uyruklu bir kişinin bazı sosyal medya hesaplarındaki uygunsuz video içeriği paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, videoyu çeken ve paylaşım yapan şüphelinin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti. Kamerun uyruklu E.F.K.M.N, Beylikdüzü Gökevler Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şüphelinin, hakkında "ırkçı, aşağılayıcı ve hakaret içerikli paylaşım yapmak"tan yürütülen işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Göçmen, Adliye, Gözaltı, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da uygunsuz video paylaşan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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