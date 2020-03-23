İstanbul'da uyuşturucu hap operasyonu: 60 bin extacy ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da uyuşturucu hap operasyonu: 60 bin extacy ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu hap operasyonu: 60 bin extacy ele geçirildi

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 60 bin hap ve silahlar ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu hap operasyonu: 60 bin extacy ele geçirildi, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 60 bin hap ve silahlar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler ile bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, geçtiğimiz Cuma günü ilçedeki bir adreste 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' yapıldığı yönünde bir ihbar aldı. Geniş çaplı çalışma başlatan emniyet ekipleri, 50. Yıl Mahallesi 2190 Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde Sinan A.(38) ile Ahmet A.(34) isimli kişilerin uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Söz konusu iş yerine yapılan baskında, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, 1 uzun namlulu silah, bu tüfeğe ait 10 adet fişek, daralı ağırlığı 23 kilo gelen 60 bin adet farklı renklerde extacy hap ve hassas terazi ele geçirildi.


İş yerinde bulunan Ahmet A. Sinan A. kardeşler ile birlikte İsa D.(20) ve Ramazan Y.(32) isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında çok sayıda suç kayıtları ortaya çıktı.


Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21 Mart'ta adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İsa D. ile Ramazan Y. serbest bırakıldı. Sinan A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, kardeşi Ahmet A. tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

Sultangazi, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:58 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her şey İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi         
13:13
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor 15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor         
11:00
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar         
10:52
Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak         
10:48
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum         
10:00
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 17:24:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da uyuşturucu hap operasyonu: 60 bin extacy ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]