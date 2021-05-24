İSTANBUL'DA 6 İLÇEDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA: 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

İSTANBUL'da 6 ilçede 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, operasyon anları da kameraya yansıdı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu, silah ve paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik 17 - 22 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da 6 ilçede operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3'ü kadın olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, hasat edilmiş daralı ağırlığı 170 gram gelen sihirli mantar, saksıya dikili halde 10 adet mayalanmaya bırakılmış olmak üzere toplam 20 adet sihirli mantar, 8.15 gram esrar, 217 gram sentetik kannabinoid, 247.2 gram eroin, 4 kilo 586 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan düzeneğe ait materyaller, 6 adet namlu ucu açılmış ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 11 adet av tüfeği, 5 adet otomatik kurusıkı uzi, 145 adet çeşitli ebatlarda fişek ile şarjör ve aparatlar, 390 lira, 9 bin İran Riyali ve 14 Azerbaycan Manatı para ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen uyuşturucu, silah ve paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.