Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları

32 dakika önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sultanbeyli ve Sarıyer'de düzenlenen operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirildiğini, olayla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sultanbeyli ve Sarıyer'de düzenlenen operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirildiğini, olayla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin Sultanbeyli ve Sarıyer'de yaptığı operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirilmiş, iki şahıs gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Jandarma 500 kilogram skunk ele geçirildi

Vali Yerlikaya, başka bir paylaşımında da İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda ise bir tırda 500 kilogram uyuşturucu skunk maddesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bu operasyonda da 3 kişinin gözaltına alındığını aktaran Vali Yerlikaya, her iki paylaşımında da operasyonu başarıyla gerçekleştiren personeli tebrik ederek, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Vali Yerlikaya, ele geçirilen uyuşturucu maddelerine ait fotoğrafları da paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:35 Kaynak: AA

Sultanbeyli, Sarıyer, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Galatasaray'ın Yeni Golcüsü Kostas Mitroglou İstanbul'a Geldi Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı

Gözü Dönmüş Sevgilinin, Kız Arkadaşını 7 Kurşunla Öldürüp Başına Sıkarak İntihar Ettiği Anlar Kamerada "Gelirim Bin TL" Diyen Berkay'ın Vergi Kaçırdığı Tespit Edilirse 3 Yıl Hapis Yatacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 10:07:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]