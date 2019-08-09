Son Dakika Haberleri: İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

2 saat önce

İstanbul'da düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında Başakşehir, Beyoğlu ve Arnavutköy'de üç ayrı operasyon düzenledi.
Başakşehir'de bir kargo şirketine yönelik operasyonda, Kanada aktarmalı İngiltere'ye gönderilecek kolilere "Dark" isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine polisler detaylı arama yaptı. Kolilerin içinden çıkan kaftanların astarlarına emdirilmiş şekilde 16 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.
Arnavutköy'de yapılan operasyonda, polisler seyir halindeki bir tırı durdurdu. B.D'nin (42) kullandığı Van'dan Avrupa'ya giden tırda yapılan aramada uyuşturucular zulalanmış halde bulundu. Çekici ile dorse arasına gizlenen 80 kilogram eroine de el konuldu.
Beyoğlu'nda polislerin çalışmaları üzerine bir uyuşturucu imalathanesinin bulunduğu tespit edildi. Belirlenen adrese yapılan baskında, "doktor" lakaplı D.A. (51) uyuşturucu üretimi yaptığı sırada yakalandı. Arama sonucunda 15 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan üç şüpheli sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Arnavutköy, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:34 Kaynak: AA
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