Son Dakika Haberleri: İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

26 dakika önce

İstanbul'da düzenlenen 6 operasyonda, 155 kilogram eroin, 70 kilogram skunk, 10 kilogram kokain, 8 kilogram Afyon sakızı, 3 kilogram metamfetamin ile 150 bin ecstacy hap ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen 6 operasyonda, 155 kilogram eroin, 70 kilogram skunk, 10 kilogram kokain, 8 kilogram Afyon sakızı, 3 kilogram metamfetamin ile 150 bin ecstacy hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı şebekelerin yurt dışından gelen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Pendik, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Silivri ve Çatalca'da 1-9 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda, 6'sı İranlı 22 kişi gözaltına alındı.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 155 kilogram eroin, 70 kilogram skunk, 10 kilogram kokain, 8 kilogram Afyon sakızı ve 3 kilogram metamfetamin ile 150 bin ecstacy hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheli tutuklandı.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:22 Kaynak: AA
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