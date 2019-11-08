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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

6 saat önce

İstanbul'da bir ayda düzenlenen 12 operasyonda, 300 kilogram eroin, 210 kilogram skunk ve 625 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları, System.String[]

İstanbul'da bir ayda düzenlenen 12 operasyonda, 300 kilogram eroin, 210 kilogram skunk ve 625 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurt dışından gelen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bahçelievler, Çatalca, Ataşehir, Küçükçekmece, Fatih, Güngören, Başakşehir, Arnavutköy ve Pendik'te, 6 Ekim - 6 Kasım'da düzenlenen 12 operasyonda, 30 kişi gözaltına alındı.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda ise 300 kilogram eroin, 210 kilogram skunk, 625 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 30 zanlı tutuklandı.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:36 Kaynak: AA
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