Son Dakika Haberleri: İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 510 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 510 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 510 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

6 saat önce

İstanbul'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ve 625 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 510 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, System.String[]

İstanbul'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ve 625 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda daha önce yakalanan 30 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bugün yakalanan çete liderinin de aralarında olduğu 7 kişinin işlemleri ise devam ediyor.


Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik farklı zamanlarda 12 ayrı operasyon düzenlendi. Uluslararası bağlantılı uyuşturucu şebekelerine yönelik 6 Ekim ile 6 Kasım tarihlerini kapsayan 1 aylık sürede Bahçelievler, Çatalca, Ataşehir, Küçükçekmece, Fatih, Güngören, Başakşehir, Arnavutköy ve Pendik'te operasyonlar düzenlendi. Bir kamyondaki gizli bölmede, ticari bir takside ve toprağa gömülü çuvallarda 210 kilogram skunk, 300 kilogram eroin, 625 adet extacy olmak üzere çeşitli türde toplam 510 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan baskınlarda daha önce yakalanarak gözaltına alınan 30 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son yapılan operasyonlarda ise çete liderinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki 7 kişinin işlemleri devam ediyor.


Operasyon anları polis kameralarınca saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
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