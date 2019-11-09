İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 510 kilonun üzerinde madde ele geçirildi
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 510 kilonun üzerinde madde ele geçirildi Operasyon anı polis kamerasındaİSTANBUL - İstanbul'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ve 624 adet uyuşturucu hap ile birlikte 30 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:05 Kaynak: İHA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 510 kilonun üzerinde madde ele geçirildi
Operasyon anı polis kamerasında
İSTANBUL - İstanbul'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ve 624 adet uyuşturucu hap ile birlikte 30 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik farklı zamanlarda 12 ayrı operasyon düzenlendi. 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ve 625 adet ecstasy hap ele geçirildiği baskınlarda 30 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
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