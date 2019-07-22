Son Dakika Haberleri: İstanbul'da uyuşturucu operasyonları kamerada (1)
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları kamerada (1)

1 saat önce

İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 510 kilogram skunk adlı uyuşturucu, 13 kilogram Afyon sakızı, 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları kamerada (1), System.String[]
İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 510 kilogram skunk adlı uyuşturucu, 13 kilogram Afyon sakızı, 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece ve Güngören'deki operasyonlar polis kamerasına yansıdı.


Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:32 Kaynak: DHA
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