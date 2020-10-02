İstanbul'da uyuşturucu operasyonları kamerada - Son Dakika

İstanbul 'da Kağıthane merkezli 11 ilde 63 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 66 şüpheli gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda uyuşturucu maddeler, adreslerin bulunduğu sokaklardaki kaldırımda bulundu. Operasyon anları kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Kağıthane merkezli İstanbul geneli 11 ilçede 63 adreste uyuşturucu ticaretine yönelik faaliyetler yapıldığı tespit edildi. Gelen bilgileri değerlendiren polis ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda 2 gram sentetik kannabinoid, 15 adet kırımızı reçeteyle satılan ilaç, 20 bin 650 lira, 200 Euro, 1 adet tabanca ve 37 adet fişek ele geçirildi. Adreslerin bulunduğu sokaklardaki kaldırımlarda ise çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Operasyonlar kapsamında 62 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmaların devamında Avcılar ve Büyükçekmece'de de operasyon düzenleyen polis ekipleri, buradaki adreslerde 65 kilo 469 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 10 bin 400 lira para ele geçirdi. 2 ilçede yapılan operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri tamamlanan 64 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Operasyon anları ise kameralara yansıdı.

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