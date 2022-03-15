İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA - Son Dakika
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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

15.03.2022 12:15

102 kilo hint keneviri ve 13 kilo toz esrar yakalandıOğuzhan UYSAL - Uğur ŞAHİNİSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı tarihlerde 4 adrese yapılan baskınlarda toplamda 102 kilo hint keneviri ve 13 kilo toz esrar ele geçirildi.

102 kilo hint keneviri ve 13 kilo toz esrar yakalandı

Oğuzhan UYSAL - Uğur ŞAHİNİSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı tarihlerde 4 adrese yapılan baskınlarda toplamda 102 kilo hint keneviri ve 13 kilo toz esrar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde ticaretine yönelik farklı tarihlerde 4 farklı adrese operasyon düzenledi. Başakşehir'de depoya yapılan baskında koliler içerisinde paketlenmiş şekilde 69 kilo hint keneviri yakalandı. Küçükçekmece, Kartal ve Sabiha Gökçen Havalimanına düzenlenen operasyonlar ise toplamda 33 kilo hint keneviri, 13 kilo 240 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet vakumlama makinası, 1 adet tartı ve 28 bin 720 TL ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan M.K., S.T., M.E.G., T.G, M.K, K.E., İ.H.B, ve V.K isimli 8 şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 115 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 gözaltı İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 115 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 gözaltı İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 kişi tutuklandı İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 kişi tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA - Son Dakika


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