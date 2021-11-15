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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: Metamfetamini lokum kutusunda pudra şekeriyle gizlemişler - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: Metamfetamini lokum kutusunda pudra şekeriyle gizlemişler

15.11.2021 21:04

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: Metamfetamini lokum kutusunda pudra şekeriyle gizlemişler Düzenlenen operasyonlarda 130 bine yakın uyuşturucu hap ve 9 kilonun üzerinde kokain ile 2 kilo civarında metamfetamin ele geçirildi Bir kargo firmasının Şişli'deki şubesinde ele...

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: Metamfetamini lokum kutusunda pudra şekeriyle gizlemişler

Düzenlenen operasyonlarda 130 bine yakın uyuşturucu hap ve 9 kilonun üzerinde kokain ile 2 kilo civarında metamfetamin ele geçirildi

Bir kargo firmasının Şişli'deki şubesinde ele geçirilen metamfetaminlerin lokum kutusuna pudra şekeriyle gizlendiği belirlendi

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Son bir ay içerisinde toplam 6 bin 594 şüpheliye işlem yapıldığı belirtilirken, operasyonlarda 1 ton 223 kilo 552 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 130 bine yakın uyuşturucu hap ve 9 kilonun üzerinde kokain, 2 kilo civarında metamfetamin ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı. Bir kargo firmasının Şişli'deki şubesinde ele geçirilen metamfetaminlerin lokum kutusuna pudra şekeriyle gizlendiği belirlendi.

Alınan bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlara aralıksız devam eden İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu tarihler arasında Bahçelievler ve Şişli'de gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 128 bin 960 adet extacy hap, 9 kilo 172 gram kokain, 1 kilo 960 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı sanılan 6 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 16 fişek ele geçirildi. Uluslararası taşımacılık yapan bir kargo firmasının Şişli'deki şubesinde ele geçirilen metamfetaminlerin lokum kutusuna pudra şekeriyle gizlendiği belirlenirken, haplar ise bir evin yatak odasındaki bazalara paketler halinde saklanmış halde bulundu. Bir de zanlılara ait bir otomobilin ön tarafına zulalanmış tabanca bulundu.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifade işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçu kapsamında adliyeye sevk edildi. Her iki zanlının, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Öte yandan yürütülen çalışmalarda son bir ay içerisinde toplam 6 bin 594 şüpheliye işlem yapıldığı belirtilirken, gerçekleştirilen operasyonlarda; 1 ton 223 kilo 552 gram uyuşturucu madde, 152 bin 965 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş oldu. Söz konusu operasyonlarda yakalananların 698'i ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: Metamfetamini lokum kutusunda pudra şekeriyle gizlemişler
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: Metamfetamini lokum kutusunda pudra şekeriyle gizlemişler
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: Metamfetamini lokum kutusunda pudra şekeriyle gizlemişler
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: Metamfetamini lokum kutusunda pudra şekeriyle gizlemişler

Metamfetamin, Uyuşturucu, İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: Metamfetamini lokum kutusunda pudra şekeriyle gizlemişler - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: Metamfetamini lokum kutusunda pudra şekeriyle gizlemişler - Son Dakika
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