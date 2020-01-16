İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı

7 saat önce

İstanbul'da iki haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişiden 13'ü tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da iki haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişiden 13'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurt dışından gelen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Bakırköy'de iki haftada düzenlenen 9 operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 70 kilogram eroin, 182 kilo 500 gram skunk, 24 kilo gram metamfetamin, 236 bin ecstasy hap, 2 kilogram kokain, 7 bin 500 kaptagon hap, 70 kilo uyuşturucu yapımında kullanılana kimyasal madde, 3 tabanca, 31 mermi, 5 hassas terazi, 1 ambalaj makinesi ve çok sayda uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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