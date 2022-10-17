Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 kilo 445 gram esrar, 860 gram kokain, 9 bin 400 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 63 bin 780 lira, 365 dolar ve 370 avro ele geçirildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bağcılar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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