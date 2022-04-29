İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 29 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 29 zanlı tutuklandı

29.04.2022 14:31
İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 29 zanlı tutuklandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 29'u tutuklandı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Fatih ilçesi merkezli sokak satıcılarına yönelik olarak operasyon düzenlemiş, 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Havadan polis helikopterinin de destek sağladığı operasyonla gözaltına alınan şüpheliler dün adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 32 kişiden 29'u tutuklanarak hapse mahkum edildi. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yakalanan diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 29 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 29 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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