Son Dakika Haberleri: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı

59 dakika önce

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 75 kilogram Hint keneviri, 60 bin uyuşturucu hap, 8 kilogram Afyon sakızı, 8 kilogram bonzai ham maddesi ele geçirili. Gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı , System.String[]
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 75 kilogram Hint keneviri, 60 bin uyuşturucu hap, 8 kilogram Afyon sakızı, 8 kilogram bonzai ham maddesi ele geçirili. Gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:38 
İstanbul
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