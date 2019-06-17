İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı
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İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 75 kilogram Hint keneviri, 60 bin uyuşturucu hap, 8 kilogram Afyon sakızı, 8 kilogram bonzai ham maddesi ele geçirili. Gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:38
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 75 kilogram Hint keneviri, 60 bin uyuşturucu hap, 8 kilogram Afyon
sakızı, 8 kilogram bonzai ham maddesi ele geçirili. Gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
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