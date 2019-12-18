İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 110 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 110 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 110 gözaltı

6 saat önce

İstanbul'da birçok ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 110 şüpheli gözaltına alınırken, 95 kilo 400 gram eroin, 77 kilo 500 gram metamfetamin, 100 bin exyacy hap, 26 kilogram Afyon sakızı ve 840 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 110 gözaltı, System.String[]

İstanbul'da birçok ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 110 şüpheli gözaltına alınırken, 95 kilo 400 gram eroin, 77 kilo 500 gram metamfetamin, 100 bin exyacy hap, 26 kilogram Afyon sakızı ve 840 gram kokain ele geçirildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avcılar, Fatih, Kartal ve Eyüpsultan gibi çok sayıda ilçede operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonun ilki, Küçükçekmece ve Avcılar'da gerçekleştirildi. Yurda yüklü miktarda uyuşturucu madde sokup iç piyasaya sürüleceği bilgisini alan narkotik polisi, kaçakçıları uzun süre teknik ve fiziki takibe aldı. Ardından 2 ayrı depoya operasyon düzenleyen emniyet güçleri, daralı ağırlığı 95 kilo 400 gram eroin ele geçirdi. Baskınlarda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Eğlence mekanına operasyon


İkinci operasyon Fatih'teki bir eğlence merkezine düzenlendi. Eğlence mekanında metamfetamin maddesi satıldığını tespit eden polis, 30 Kasım'da adrese düzenlediği operasyonda 6 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltını alınan yabancı uyruklu 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarını sürdüren polis Kartal'da da bazı ev ve iş yerlerine yapılan baskında 840 gram kokain ve 10 bin uyuşturucu hap ele geçirirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.


Cumhuriyet tarihinin en büyük üretim merkezine baskın


Operasyonun en kritik ayağı Beylikdüzü'nde bir depoya düzenlendi. İran uyruklu uyuşturucu kaçakçılarının metamfetamin ham maddesini Beylikdüzü'nde bir depoda çoğaltarak yurt geneline süreceklerini tespit eden polis, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen narkotik polisi, 71 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ile bisiklet tekerleklerinin iç lastiklerine gizlenmiş 26 kilo Afyon sakızı ele geçirdi. Deponun metamfetamin maddesinin çoğaltılmasında kullanılan bir merkez olduğu ve Cumhuriyet tarihinde basılan en büyük üretim merkezi olduğu kaydedildi. Baskında gözaltına alınan 2 İranlı şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Sokak satıcılarına göz açtırılmıyor


Ayrıca uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarına ara vermeden sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polisi, 16 Aralık'ta sokak satıcılarına operasyon düzenledi. Tespit edilen 131 şüphelinin yakalanması için Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Esenyurt, Güngören, Beyoğlu, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Pendik ve Sultanbeyli'de 115 ayrı adrese baskın düzenlendi. Toplam 103 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 1 kilo 646 gram esrar, 45 gram kokain, 4 bin 600 uyuşturucu hap ve yarım kilonun üzerinde sentetik kannabinoid türü madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü kaydedildi.


Operasyon anları ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis ekiplerinin adreslere baskın yaptığı, adreslerde bulunan baza, dolap, çekmece ve çeşitli yerlere zulalanmış uyuşturucu maddeler ele geçirildiği görülüyor. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:38 Kaynak: İHA
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