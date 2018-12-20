Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Kanada'ya kargoyla gönderilmek istenen 3 kilo 560 gram afyon sakızı bulundu.

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Kanada'ya kargoyla gönderilmek istenen 3 kilo 560 gram afyon sakızı bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başakşehir'deki bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kargo şirketine düzenlenen operasyonda, Kanada'ya gönderilmek üzere paketlenmiş pestil poşetlerinin içerisine gizlenmiş 3 kilo 560 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Paketi firmaya teslim eden şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:45 Kaynak: AA

Kanada, İstanbul, Güncel
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