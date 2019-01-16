Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Sarıyer'de lüks bir siteye düzenlenen operasyonda 68 kilogram eroin, 47 kilogram kokain, 550 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Sarıyer'de lüks bir siteye düzenlenen operasyonda 68 kilogram eroin, 47 kilogram kokain, 550 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de lüks bir sitede uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik çalışmanın ardından ekipler, 13 Ocak'ta adrese düzenlediği baskında O.K. ve birlikte yaşadığı I.D.A'yı yakaladı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için 3 çocuklarıyla evde yaşadıkları öğrenildi.

Adreste yapılan aramada 68 kilogram eroin, 47 kilogram kokain, 550 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K. tutuklanırken, I.D.A'nın çocukların bakımı için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:20 Kaynak: AA

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