Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Jandarma ekiplerince aynı apartmanda 2 farklı ikamete düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte para ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Jandarma ekiplerince aynı apartmanda 2 farklı ikamete düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte para ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih'te bir apartman dairesinde sahte para bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, olayla bağlantılı olarak aynı apartmanda bulunan başka bir dairede ise uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri bunun üzerine 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İlk adrese yapılan ve "Vadi" ismindeki narkotik köpeğinin de kullanıldığı baskında, yüklü miktarda uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirildi.

İkinci daireye yapılan operasyonda ise mutfak dolabına konulan kolilerin içerisinde toplam 1 milyon 51 bin 100 lira sahte banknot bulundu.

Baskında gözaltına alınan Y.T. tutuklanırken, olayla bağlantılı diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:21 Kaynak: AA

Fatih, Jandarma, 3. Sayfa
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