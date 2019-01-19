Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

58 dakika önce

Ataşehir'de, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Ataşehir'de, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayışdağı Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan adresteki çalışır vaziyetteki araç bir kişi olduğu, diğer kişinin ise araçtan inerek boş bir alana birkaç poşet gömdüğünü tespit eden ekipler, şüphelileri yakalamak istedi.

Kovalamaca sonucunda F.B (29) ve yaşı küçük Y.S gözaltına alındı. Bulunan poşette 157 gram skunk ve 117 extacy hap bulundu.

Çalışmaların devamında ikamette yapılan aramalarda ise 2 bin 453 hap, 656 gram skunk, 1 yarı otomatik tüfek, 1 tam otomatik tüfek ile 2 hassas terazi bulundu.

Araştırmalarda Y.S'nin ayrı konulardan 17, F.B'nin ise 15 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S tutuklandı, F.B adli kontrol şartıyla salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:55 Kaynak: AA

Ataşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Tacirlerinin Akılalmaz Oyunları Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor

Cübbeli Ahmet Hoca'ya "Soysuz İt" Diyen Oyuncu Orhan Aydın, Para Cezasına Çarptırıldı Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 14:53:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]