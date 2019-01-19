İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

Ataşehir'de, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Ataşehir'de, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.



Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayışdağı Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Takibe alınan adresteki çalışır vaziyetteki araç bir kişi olduğu, diğer kişinin ise araçtan inerek boş bir alana birkaç poşet gömdüğünü tespit eden ekipler, şüphelileri yakalamak istedi.



Kovalamaca sonucunda F.B (29) ve yaşı küçük Y.S gözaltına alındı. Bulunan poşette 157 gram skunk ve 117 extacy hap bulundu.



Çalışmaların devamında ikamette yapılan aramalarda ise 2 bin 453 hap, 656 gram skunk, 1 yarı otomatik tüfek, 1 tam otomatik tüfek ile 2 hassas terazi bulundu.



Araştırmalarda Y.S'nin ayrı konulardan 17, F.B'nin ise 15 suç kaydı olduğu tespit edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S tutuklandı, F.B adli kontrol şartıyla salıverildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Uyuşturucu Tacirlerinin Akılalmaz Oyunları

Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor

Cübbeli Ahmet Hoca'ya "Soysuz İt" Diyen Oyuncu Orhan Aydın, Para Cezasına Çarptırıldı

Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı