İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Katip Kasım Mahallesi'nde bir iş yeri önünde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgi edinmesi üzerine çalışma başlattı.



Çalışmalar kapsamında 20 Ocak'ta şüpheli B.B'nin iş yerinin bulunduğu binaya sürekli girip çıkması ve yanına başka kişilerin gelip gitmesi üzerine polis şüphelinin yanına geldi. Şüpheli B.B, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca neticesinde şüpheli yakalandı. Zanlının yapılan üst aramasında 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Şüphelinin bulunduğu binanın merdiven boşluğu ve çatı katında yapılan aramalarda, 393 gram kokain, 321,98 gram uyuşturucu madde, 76 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 39 fişek, otomatik av tüfeği ve 5 av tüfeği fişeği ele geçirildi.



Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda şüphelinin sahte kimlik kullandığı, gerçek isminin D.B. (20) olduğu ve 2 ayrı suçtan aranma kaydının bulunduğu belirlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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