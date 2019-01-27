İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

Sancaktepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Sancaktepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Mobil Park ekipleri, Sancaktepe Fatih Mahallesi Marmara Caddesi'nde ikamet eden Batuhan D'nin evine "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla operasyon düzenledi.



Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 37 fişek (61 gram) marihuana, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.



Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Pekcan: 2018'de 3 Milyar 34 Milyon Liralık Kaçakçılık Olayı Ortaya Çıkarıldı

AK Partili Ravza Kavakçı'dan Toplantıya Damga Vuran Sözler: Fenerbahçe Madem Yenilecek, Ümraniye Yensin

Uludağ'a Çıkmak İçin Teleferiği Tercih Eden Tatilciler Uzun Kuruklar Oluşturdu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cüneyt Özdemir'in Sorusu Karşısında Ara Vermek İstedi