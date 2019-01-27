Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

28 dakika önce

Sancaktepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Sancaktepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Mobil Park ekipleri, Sancaktepe Fatih Mahallesi Marmara Caddesi'nde ikamet eden Batuhan D'nin evine "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 37 fişek (61 gram) marihuana, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:00 Kaynak: AA

Sancaktepe, Güncel
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