Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Özel harekat ekiplerinin de destek olduğu operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

 

EVLER TEK TEK ARANDI

Narkotik ekiplerinin daha önceden belirlediği adreslere sabah saat 06: 00 sıralarında eş zamanlı olarak girildi. Baskın yapılan adreslerden biri de Beykoz, Yenimahalle Mahallesi Deva Sokak'taki üç katlı bir bina oldu. Narkotik ekiplerinin Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle girdiği dairede arama yapıldı.Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

Görüntü dökümü:

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-Polislerin yürüyüşü

-Özel Harekat Ekibinin yürüyüşü

-Binaya giriş

-Kapının açılması

-Bir kişinin gözaltına alınması

-Bina sakinlerinin çıkması

-Bİnanın genel görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:44 Kaynak: DHA

Narkotik, İstanbul, Güncel
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