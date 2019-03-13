İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Özel harekat ekiplerinin de destek olduğu operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.



EVLER TEK TEK ARANDI



Narkotik ekiplerinin daha önceden belirlediği adreslere sabah saat 06: 00 sıralarında eş zamanlı olarak girildi. Baskın yapılan adreslerden biri de Beykoz, Yenimahalle Mahallesi Deva Sokak'taki üç katlı bir bina oldu. Narkotik ekiplerinin Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle girdiği dairede arama yapıldı.Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. - İstanbul

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