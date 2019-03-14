İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu
48 dakika önce
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerden çok sayıda kişi gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı. Sultangazi
'de baskın yapılan bir eve giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul
Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:47 Kaynak: DHA
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