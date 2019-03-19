Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

46 dakika önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılar ile haklarında arama kararı olan kişilere ait adreslere, eş zamanlı operasyon düzenledi.


Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:21 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, Güncel
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