İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu
46 dakika önce
İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.
İstanbul
'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kentin genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılar ile haklarında arama kararı olan kişilere ait adreslere, eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:21 Kaynak: AA
Şarkıcı Göksel'in Yataktaki Cesur Pozu Olay Oldu
Otogar Esnafı Binali Yıldırım'a Söz Verdi! Giriş-Çıkışlar Ücretsiz Olacak
İmamoğlu, Adada Yaşayanlara Ulaşım İçin Söz Verdi: Yüzde 40 İndirimli Yapacağız
Uyuşturucu Yüzünden Ölümden Dönen Demi Lovato'dan İlginç İtiraf!