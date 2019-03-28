Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

16 dakika önce

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımı özendirmeye yönelik fotoğraf paylaşımı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Sosyal medya hesaplarını takibe alan jandarma, şüphelilerin "Tek Dost", "Tercihler", "En Sevdiğim İkili", "Merdiven Altı Sosis Laboratuvarı", "Patlayan Şeker", "Alice Harikalar Diyarında", "Keyfimin Kahyasıyım" ve "Ona Küçük Sürprizler Yap" etiketlerini kullanarak gençlerin ilgisini çekebilecek paylaşımların altında uyuşturucu madde fotoğrafları paylaştığını belirlendi.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından adreslerini belirledikleri şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramada esrar, skunk ve uyuşturucu haplar, tütün öğütücü makara, esrar sarım kağıtları, dizüstü bilgisayarlar ile hafıza kartları ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:42 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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