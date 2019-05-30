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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir şüphelinin uyuşturucu maddeyi yurt dışına göndereceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Silivri'de bir otelde kaldığını belirlediği şüpheliyi takibe aldı. Taksiyle otelden ayrılan şüpheliyi bir süre izleyen ekipler, aracı Edirne istikametinde durdurdu.
Araçta, dedektör köpeği "Vadi"nin de desteğiyle arama yapıldı. "Vadi"nin bir valize tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 8 kilo eroin ele geçirildi, yabancı uyruklu şüpheli K.H.A. gözatına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:38 Kaynak: AA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul, Güncel
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