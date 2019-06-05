İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
33 dakika önce
Küçükçekmece'de bir oto yıkamacıya düzenlenen operasyonda, 5 kilo 135 gram esrar ve 115 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Küçükçekmece
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:08 Kaynak: AA
'de bir oto yıkamacıya düzenlenen operasyonda, 5 kilo 135 gram esrar ve 115 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Fatih Mahallesi
'ndeki bir oto yıkamacıda uyuşturucu üretilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kapalı bir bölümde saksılarda 115 kök Hint keneviri ile 5 kilo 135 gram esrar ele geçirdi.
İş yeri sahibinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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