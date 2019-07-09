İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
24 dakika önce
Fatih'te 40 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.
Fatih
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:28 Kaynak: AA
'te 40 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.
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