Son Dakika Haberleri: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

9 dakika önce

Fatih'te 40 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Fatih'te 40 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:42 Kaynak: AA
Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaçak yollarla Türkiye'ye 1,5 ton uyuşturucu madde sokmaya çalışan çete yakalandı İzmir merkezli 8 ilde operasyon! 55 kişi yakalandı Ali Babacan'ın istifa ve yeni parti hamlesine AK Parti'den ilk yorum: Karşılığı yok S-400 teslimatına sayılı günler kala ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 07:51:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]