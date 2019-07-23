Son Dakika Haberleri: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Ataşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Ataşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 50 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda koçbaşı ile bazı evlerin kapıları kırılarak arama yapıldı.
Uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 50 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Ataşehir, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:54 Kaynak: AA
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