İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
40 dakika önce
Ataşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı.
Ataşehir Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:14 Kaynak: AA
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 50 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda koçbaşı ile bazı evlerin kapıları kırılarak arama yapıldı.
Uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 50 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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