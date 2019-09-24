İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
2 gün önce
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:57 Kaynak: DHA
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri İstanbul
genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlenen adreslere yönelik operasyon yaptı. Saat 06.00 sıralarında başlayana operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi.
Baskın yapılan adreslerden biri de Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi Talim Sokak'ta bulunan 5 katlı binanı 4. katı oldu. Kapının açılmaması üzerine ekipler koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler içeride arama ve gözaltı işlemleri yaptı. Özel Harekat Polisleri de sokakta güvenlik önlemi aldı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda arama ve gözaltı işlemleri yapıldı.
- İstanbul
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