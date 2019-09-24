Son Dakika Haberleri: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

2 gün önce

İstanbul'un Anadolu yakasında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 20 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

İstanbul'un Anadolu yakasında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 20 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

İki aylık takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 20 şüphenin yakalanması için 20 adrese düzenlenen operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Bazı kişilerin gözaltına alındığı helikopter destekli operasyonda polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar sürüyor.

Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:24 Kaynak: AA
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