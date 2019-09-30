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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Atalar Mahallesi'nde Selma A. (36) ve Bilal Ö. (44) isimli şahısların uyuşturucu madde satışı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.


Şahısların evlerinde yapılan aramada 4 gram toz esrar, 256 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Yapılan araştırmada Bilal Ö. isimli şahsın 8 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Selma A. savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, Bilal Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Emniyet Müdürlüğü, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:58 Kaynak: AA
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