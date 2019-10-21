Son Dakika Haberleri: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

41 dakika önce

Kadıköy ve Gaziosmanpaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kadıköy ve Gaziosmanpaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bostancı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu aracın sürücüsü Doğan P'yi (23) üzerinde 4 gram uyuşturucu bulunması üzerine gözaltına aldı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada 2 cep telefonu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 800 lira bulundu.

Doğan P'nin uyuşturucu maddeyi Bayram K'den (21) satın aldığını söylemesi üzerine polis, şüpheliyle Gaziosmanpaşa tır garajında buluşma ayarladı.

Buluşma noktasında polisleri görüp kaçmaya çalışan Bayram K, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelinin üstünde yapılan aramada 60 paket toz kokain ile 54 taş kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Doğan P'nin tehdit ve güveni kötüye kullanmadan, Bayram K'nin ise 2 dolandırıcılık, kasten yaralama ve uyuşturucu madde bulundurmaktan emniyette kaydı bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TSK'nın dev askeri zırhlıları karanlıkta görünmez oluyor
Bakan Çavuşoğlu: 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak İnegöllü komandoyu operasyon emri beklerken yıldırım çarptı Amerikan televizyonu, askerlerinin taşlandığı görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 13:20:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]