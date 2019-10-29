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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

54 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gaziosmanpaşa'daki 35 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 40 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gaziosmanpaşa'daki 35 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 40 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Gaziosmanpaşa'da 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 06:56 Kaynak: AA
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