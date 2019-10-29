İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gaziosmanpaşa'daki 35 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 40 şüpheliyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 06:56 Kaynak: AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gaziosmanpaşa'daki 35 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 40 şüpheliyi gözaltına aldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Gaziosmanpaşa'da 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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