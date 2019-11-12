Son Dakika Haberleri: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, 800 gram skunk, 96,3 gram esrar ile uyuşturucudan elde edilen bir miktar para ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, 800 gram skunk, 96,3 gram esrar ile uyuşturucudan elde edilen bir miktar para ele geçirildi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Mahallede 25 Ekim'de uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine durdurulan araçtaki Hakan A. ve Abdurrahman Y'nin üzerinde 15,6 gram uyuşturucu madde buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheliyle irtibatlı olduğu belirlenen Gamze E. ve Levent H. de düzenlenen operasyonla yakalandı. Levent H'nin arabasında yapılan aramada, 370 pakette 800 gram skunk ve 80,7 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdurrahman Y. ve Levent H. tutuklanırken, Hakan A. ve Gamze E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: "Pişman değilim, ben sadece içiciyim" Motosikletli maganda terör estirdi! "Dur" ihtarına uymadı, motosikleti polisin üzerine sürdü Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 23:22:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]