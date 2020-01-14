İstanbul'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:13 Kaynak: DHA
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, sabah erken saatlerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eşzamanlı yapılan operasyonlara havadan helikoptelerle destek verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin Özel Harekat ekipleri ile birlikte düzenledeği operasyonlar aralarında Esenyurt
ve Beylikdüzü
'nün de bulunduğu bir çok ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Önceden belirlenen adreslere yapılan şok baskınlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
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