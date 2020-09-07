İstanbul'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Tuzla ve Ataşehir'de sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu madde operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Tuzla ve Ataşehir'de sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu madde operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuzla'daki operasyonda Hüseyin S. isimli şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 13,62 gram bonzai maddesi, 0,69 gram metamfetamin maddesi, 1 adet cep telefonu ile birlikte uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 840 lira ele geçirildi. Ataşehir'deki operasyonda ise Yunus Emre İ., Türkmenistan uyruklu Meylis A., Ayna E. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 67,44 gram eroin maddesi, 12,50 gram metamfetamin, 10,10 gram uyuşturucu katkı maddesi, 30 adet uyuşturucu hap,1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 395 lira ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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