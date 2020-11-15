Uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da 24 bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Çırpıcı Mahallesi'ndeki metruk binada bir kişinin olduğunu görüp inceleme yaptı.

Aramada, valiz içerisinde çok sayıda silah parçası, 24 bin 900 adet extacy uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bina içindeki Emrah A. ile valizdeki maddeleri bıraktığı iddia edilen Halil P. ve taksi sürücüsü Hayri B. gözaltına alındı.

Emrah A. ve Hayri B., ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Halil P. tutuklandı.