İstanbul'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

19.11.2020 11:23
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltınan alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltınan alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütü üyelerinin yurt dışından getirilen uyuşturucu maddeleri sokak satıcılarına dağıtacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri depolamak için kullandığı Kartal ve Pendik'teki adreslere operasyon düzenledi.

Aramada, 1 kalaşnikof marka tüfek, çok sayıda mermi, 17 kilogram kokain, 47 kilogram marihuana, 89 bin uyuşturucu hap, 1500 adet paketlenmiş marihuana, 4 hassas terazi, uyuşturucu dağıtımında kullanılan lüks araç ile uyuşturucu maddeleri paketlemede kullanılan profesyonel baskı makinesi ele geçirildi.

Suç örgütünün sözde bir marka oluşturduğu ve paketlenen uyuşturucu maddelerin üzerine baskı makinesiyle bu ismin yazıldığı belirlendi.

Operasyonda suç örgütü lideri E.S. ile K.O., D.M., A.M. ve T.S. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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