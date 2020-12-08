Son dakika! İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU-Ek görüntüyle - Son Dakika

Son dakika! İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU-Ek görüntüyle
08.12.2020 06:36
Bir son dakika haberine göre İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU-Ek görüntüyle Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Buğra AKAY-Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik olarak Ümraniye ve Maltepe'de yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU-Ek görüntüyle
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Buğra AKAY-Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA
İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik olarak Ümraniye ve Maltepe'de yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik, Ümraniye ve Maltepe'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
3 KATLI BİNAYA BASKIN
Baskın yapılan adreslerden biri de Yukarı Dudullu Mahallesi Kısmet Sokak'da bulunan 3 katlı bina oldu. Saat 06: 00 sıralarında binaya gelen ekipler, daha önceden belirlenen adrese baskın düzenledi. Binada arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.
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