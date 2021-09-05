Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da 4 ayrı ilçede sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye, Küçükçekmece, Kartal ve Bayrampaşa'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 151 gram bonzai maddesi, 165 gram metamfetamin, 4,5 gram esrar, 2,4 gram kokain, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 13 bin 885 lira para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.