İstanbul'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

02.03.2022 07:07

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

EVLER TEK TEK ARANDI

Narkotik ekiplerinin daha önceden belirlediği, başta Kağıthane ilçesinde olmak üzere çeşitli adreslere sabah saat 06: 30 sıralarında eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Baskın yapılan adreslerden biri de Kağıthane  Harmantepe Mahallesi Kanaat  Sokak'taki dört katlı bir bina oldu. Narkotik ekiplerinin Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle girdiği dairede arama yapıldı. Polis helikopterinin de havadan desteği ile gerçekleşen operasyon sırasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.


İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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